Союз утилизаторов России провел первое заседание делового клуба

Основным вопросом стала выработка понятных и справедливых правил формирования стоимости переработки отходов.

Эта тема оказалась ключевой, поскольку напрямую затрагивает интересы всех участников процесса: производители стремятся минимизировать собственные затраты, а компании-утилизаторы нуждаются в стабильных условиях для долгосрочных вложений и расширения перерабатывающих мощностей.

В заседании приняли участие представители Министерства промышленности и торговли России, Федерального экологического оператора, госкорпорации «Росатом», а также руководители и члены Союза утилизаторов.

К обсуждению подключились представители производителей продукции и упаковки.

«Экологическое благополучие — национальный приоритет, Президент четко дал это понять. На сегодняшний день в реестр утилизаторов включены 153 организации из них 98 компаний утилизируют отходы пятого класса опасности или вторичное сырье (макулатура, стекло, ПЭТФ, ПЭ), 45 имеют лицензию», — отметила Светлана Радионова.

В общей сложности 528 организаций подали 2460 заявлений.

Она также обратила внимание на то, что в сфере утилизации сейчас наблюдается высокая зависимость от зарубежных технологий. Сегодня 93,8% мощностей по переработке отходов товаров и упаковки работают на импортных установках. Особенно острой остается проблема в сегменте комбинированной тары и переработки пластика.

Итоги отчетной кампании 2025 года показали масштабы работы отрасли. В переходный период предприятия сдавали документы по старым и новым требованиям. В общей сложности поступило свыше 98 тысяч форм отчетности.

Контрольные мероприятия оказались масштабными. Так, Росприроднадзор направил почти 25 тысяч требований, предостережений и иных актов. По итогам проверок выявили 1700 поручений о возбуждении дел. Дополнительно почти три тысячи предостережений получили потенциальные производители упаковки.