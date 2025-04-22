Союз торговых центров: возвращение Inditex на российский рынок будет сопровождаться препятствиями

Российский рынок недвижимости и ретейл-индустрия готовятся к возможному возвращению иностранных брендов, покинувших страну после начала санкций. Одним из наиболее заметных примеров может стать испанская корпорация Inditex, владеющая брендами Zara, Bershka и Stradivarius. Президент Союза торговых центров Булат Шакиров заявил в интервью ИА НСН , что возвращение Inditex на российский рынок столкнется с большими препятствиями.

После выхода корпорации из России в 2022 году помещения магазинов перешли в руки других собственников либо были переданы российским компаниям, стремящимся развивать отечественный розничный сектор.

Шакиров отметил, что настроения владельцев торговых площадей весьма неблагоприятны к бывшим арендаторам, разорившим контракты и прекратившим сотрудничество. Решение о возвращении зарубежных брендов на российский рынок будет приниматься специальными государственными комиссиями, контролируемыми правительством. Такое положение вещей создает серьезные трудности для возврата бывших арендаторов, хотя заинтересованность самих корпораций в российском рынке очевидна.

Корпорация Inditex столкнулась с падением объемов закупок в результате ухода с российского рынка, но в настоящее время объемы поставок восстановились. Тем не менее, вернуть прежнюю долю рынка ей будет трудно, учитывая сильную реакцию местных бизнесменов и контроль государства над процессом интеграции.