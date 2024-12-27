Союз «Сергиево-Посадская торгово-промышленная палата» допускает нарушения при проведении аукциона﻿

Согласно доводу жалобы Союз неправомерно отказал заявителю в допуске к участию в аукционе.

Выслушав позицию лиц, участвовавших в рассмотрении жалобы, и изучив представленные доказательства, Комиссия Московского областного УФАС России установила обстоятельства, подтверждающие нарушение порядка рассмотрения заявок на участие в открытом аукционе, и признала жалобу обоснованной.

Союзу выдано обязательное для исполнения предписание об устранении допущенных нарушений.