Союз «Сергиево-Посадская торгово-промышленная палата» допускает нарушения при проведении аукциона﻿

Согласно доводу жалобы Союз неправомерно отказал заявителю в допуске к участию в аукционе.
Выслушав позицию лиц, участвовавших в рассмотрении жалобы, и изучив представленные доказательства, Комиссия Московского областного УФАС России установила обстоятельства, подтверждающие нарушение порядка рассмотрения заявок на участие в открытом аукционе, и признала жалобу обоснованной.
Союзу выдано обязательное для исполнения предписание об устранении допущенных нарушений.
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