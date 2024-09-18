Союз садоводов России: свеклу, морковь, корневую петрушку и лук можно посеять под зиму

Эксперт Союза садоводов России Ольга Воронова в беседе с «Москвой 24» рассказала, что сеять под зиму можно не только корневую петрушку и лук, но и свеклу с морковью. Самое главное для свеклы — выбирать такие семена, которые подходят именно под озимое выращивание.
Собеседница издания добавила, что бороздки на грядке необходимо сделать перед первыми морозами, то есть в конце октября. Затем следует засыпать семена рыхлой землей. Сверху на свеклу и лук нужно положить опавшие листья, чтобы хоть немного утеплить их.
Хорошо раскладывать семена в уже промерзшие бороздки, отметила эксперт.
Жители Реутова высадили 40 сосен на экоакции
Путин по видеосвязи проведет совещание по развитию Вооруженных сил
Отказ НАТО воспринимать всерьез слова Путина назвали недальновидным
Супруге участника СВО из Егорьевска помогли отремонтировать балкон
ГД подготовит изменения, связанные с вопросами знания русского языка мигрантами
Студенты колледжа «Энергия» написали всероссийские проверочные работы
Пока ничего не найдено
Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте