Союз садоводов России: свеклу, морковь, корневую петрушку и лук можно посеять под зиму

Эксперт Союза садоводов России Ольга Воронова в беседе с «Москвой 24» рассказала, что сеять под зиму можно не только корневую петрушку и лук, но и свеклу с морковью. Самое главное для свеклы — выбирать такие семена, которые подходят именно под озимое выращивание.

Собеседница издания добавила, что бороздки на грядке необходимо сделать перед первыми морозами, то есть в конце октября. Затем следует засыпать семена рыхлой землей. Сверху на свеклу и лук нужно положить опавшие листья, чтобы хоть немного утеплить их.

Хорошо раскладывать семена в уже промерзшие бороздки, отметила эксперт.