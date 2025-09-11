Союз производителей молока: подорожание сырья стало одной из причин роста цен на сливочное масло

В России зафиксирован рост цен на сливочное масло, что повлияло на снижение его продаж. Представители Национального союза производителей молока рассказали сайту телеканала «Звезда» , что есть несколько факторов, влияющих на ситуацию.

«Причины многофакторные. Повышение себестоимости и последующий рост цен в 2024 — начале 2025 года охлаждали спрос, при этом в ряде домохозяйств могли быть сформированы запасы, которые потреблялись в начале 2025 года. Второй важный фактор — переход потребителей на сберегательную модель поведения», — пояснили в союзе.

Также на повышение цен повлияло подорожание сырья: молока, кормов, энергоносителей и логистики. Сливочное масло — продукт, требующий большого количества молока для производства.

Несмотря на увеличение производства масла в 2025 году на 3,4%, снижение спроса привело к накоплению складских остатков. Ожидается, что к концу года спрос на продукт возрастет.