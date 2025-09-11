Союз производителей молока: подорожание сырья стало одной из причин роста цен на сливочное масло
В России зафиксирован рост цен на сливочное масло, что повлияло на снижение его продаж. Представители Национального союза производителей молока рассказали сайту телеканала «Звезда», что есть несколько факторов, влияющих на ситуацию.
«Причины многофакторные. Повышение себестоимости и последующий рост цен в 2024 — начале 2025 года охлаждали спрос, при этом в ряде домохозяйств могли быть сформированы запасы, которые потреблялись в начале 2025 года. Второй важный фактор — переход потребителей на сберегательную модель поведения», — пояснили в союзе.
Также на повышение цен повлияло подорожание сырья: молока, кормов, энергоносителей и логистики. Сливочное масло — продукт, требующий большого количества молока для производства.
Несмотря на увеличение производства масла в 2025 году на 3,4%, снижение спроса привело к накоплению складских остатков. Ожидается, что к концу года спрос на продукт возрастет.