Союз пассажиров России: «период охлаждения» для возврата билетов сократит количество жалоб

По его словам, у РЖД и авиакомпаний есть невозвратные билеты, которые обычно стоят дешевле возвратных. Он напомнил, что восемь лет назад понятия «периода охлаждения» не существовало: пассажир покупал билет, и вернуть деньги за него было уже нельзя.

«Когда шли в кассу и покупали билет, ошибок кассира было меньше, а сейчас билеты покупают через приложение, через интернет-сайт. Пассажиры же часто не готовы признать, что это они ошиблись, и они пытаются доказать, что это авиакомпания или агрегатор ошиблись», — объяснил Янков.

Чтобы выяснить, кто прав, нужно восстановить всю последовательность действий пассажира при покупке билета — это довольно сложная операция. Введение периода охлаждения позволит сократить количество жалоб.

Янков отметил, что на финансовом рынке «период охлаждения» уже есть, поэтому логично распространить это понятие и на покупку невозвратных билетов. Это сократит количество ошибок и даст пассажиру возможность исправить их.