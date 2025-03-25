Союз пассажиров России: «период охлаждения» для возврата билетов сократит количество жалоб
Минтранс предложил ввести «период охлаждения» для возврата билетов. Эту идею прокомментировал председатель Союза пассажиров России, член общественного совета при Минтрансе РФ Кирилл Янков в эфире радио «КП».
По его словам, у РЖД и авиакомпаний есть невозвратные билеты, которые обычно стоят дешевле возвратных. Он напомнил, что восемь лет назад понятия «периода охлаждения» не существовало: пассажир покупал билет, и вернуть деньги за него было уже нельзя.
«Когда шли в кассу и покупали билет, ошибок кассира было меньше, а сейчас билеты покупают через приложение, через интернет-сайт. Пассажиры же часто не готовы признать, что это они ошиблись, и они пытаются доказать, что это авиакомпания или агрегатор ошиблись», — объяснил Янков.
Чтобы выяснить, кто прав, нужно восстановить всю последовательность действий пассажира при покупке билета — это довольно сложная операция. Введение периода охлаждения позволит сократить количество жалоб.
Янков отметил, что на финансовом рынке «период охлаждения» уже есть, поэтому логично распространить это понятие и на покупку невозвратных билетов. Это сократит количество ошибок и даст пассажиру возможность исправить их.