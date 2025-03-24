Союз пассажиров: «период охлаждения» должен длиться один-два дня

«Период охлаждения», в течение которого можно отменить покупку билетов на поезд и самолет без дополнительных затрат, должен составлять один-два дня. Такое мнение выразил координатор организации «Союз пассажиров» Сергей Попов в беседе с RT .

По словам эксперта, в день отправления соответствующий период может длиться несколько минут. Решением вопроса займутся члены Правительства РФ и Госдумы, добавил он.

«Все мы, бывает, совершаем мелкие ошибки в самых разных своих делах. И очень желательно, чтобы эти ошибки можно было исправить», — заявил Попов.

«Период охлаждения», добавил координатор, позволит избежать подобных проблем и финансовых потерь.