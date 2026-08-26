Союз машиностроителей пригласил учащихся Подмосковья на экскурсии на предприятия
В Подмосковье в октябре пройдет Всероссийская акция «Неделя без турникетов». В рамках события школьников и студентов региона познакомят с деятельностью местных предприятий.
Проведению акции особое внимание уделяет куратор Московского областного регионального отделения Союза машиностроителей России — член Бюро СоюзМаш, генеральный директор АО «Корпорация „Тактическое ракетное вооружение“» Герой России Борис Обносов.
«Профориентационная работа, реализуемая совместно с Союзом машиностроителей, приносит свои плоды. Молодежь к нам идет с интересом. Хотя работать непросто», — сказал он.
По традиции в акции участвуют около 20 предприятий, сообщил председатель Московского областного реготделения СоюзМаш Валерий Бунак.
«Ребята участвуют в акции в достаточно сознательном возрасте, многие уже задумываются о своем будущем — получении среднего профессионального или высшего образования, дальнейшем трудоустройстве», — отметил руководитель общественной организации.
По его словам, на разных предприятиях свои подходы к формированию программ посещений. Зачастую юные гости приходят на экскурсии в заводские музеи — там они знакомятся с их историей и разработками.
Подмосковье является одним из крупнейших промышленных регионов России, напомнил председатель комитета Мособлдумы по бюджету, финансовой, экономической политике, инвестиционной деятельности и предпринимательству Тарас Ефимов.
«У нас работают предприятия, которые производят продукцию, важную для всей России от машиностроения и приборостроения до ракетно-космической техники», — добавил он.
Производства обновляют оборудование и внедряют современные технологии. Также растут требования к квалификации специалистов. «Неделя без турникетов» позволит школьникам и студентам увидеть работу компаний «не на картинке, а своими глазами».