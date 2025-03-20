Союз дачников: для огорода на балконе подойдут клубника, огурцы и мята

Депутат Госдумы и председатель Союза дачников Подмосковья Никита Чаплин рассказал, как создать огород на балконе. Для начала нужно выбрать подходящие растения, отметил эксперт в беседе с Life .

Он посоветовал обратить внимание на травы (мяту, петрушку, базилик), овощи (помидоры, огурцы), ягоды (клубнику), салаты и цветы (герань, петунию, календулу).

«Учтите особенности балконного пространства. Если у вас есть ограниченное количество солнечного света, выбирайте те растения, которые лучше всего растут в полутени или даже в тени», — предупредил специалист.

По словам Чаплина, важно обеспечить правильный грунт и размер горшков: они должны соответствовать потребностям растений в пространстве для корней. Кроме того, необходимы регулярный полив и подкормка.