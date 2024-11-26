Союз автостраховщиков: увеличение штрафа за езду без ОСАГО улучшит ситуацию на дорогах

Представители Российского союза автостраховщиков прокомментировал инициативу об увеличении размера штрафа для водителей без ОСАГО. Об этом сообщил RT .

Эксперты отметили, что уже неоднократно выступали с аналогичным предложением. Соответствующие правила не менялись с момента запуска ОСАГО, напомнили в организации.

«Считаем, что инициатива по введению нового штрафа за повторное нарушение, связанное с отсутствием полиса ОСАГО, правильная, потому что люди, которые допустили это нарушение, действительно не приобретают полисы ОСАГО осознанно», — добавили специалисты.

На их взгляд, запуск проекта будет способствовать улучшению ситуации на дорогах. Кроме того, представители союза указали на необходимость решать проблему с количеством незастрахованных автомобилистов в комплексе.