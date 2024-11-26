Союз автостраховщиков: увеличение штрафа за езду без ОСАГО улучшит ситуацию на дорогах
Представители Российского союза автостраховщиков прокомментировал инициативу об увеличении размера штрафа для водителей без ОСАГО. Об этом сообщил RT.
Эксперты отметили, что уже неоднократно выступали с аналогичным предложением. Соответствующие правила не менялись с момента запуска ОСАГО, напомнили в организации.
«Считаем, что инициатива по введению нового штрафа за повторное нарушение, связанное с отсутствием полиса ОСАГО, правильная, потому что люди, которые допустили это нарушение, действительно не приобретают полисы ОСАГО осознанно», — добавили специалисты.
На их взгляд, запуск проекта будет способствовать улучшению ситуации на дорогах. Кроме того, представители союза указали на необходимость решать проблему с количеством незастрахованных автомобилистов в комплексе.