Союз автошкол России: себестоимость обучения в российских автошколах составляет 80 тыс рублей

Член Союза автошкол России Сергей Матвеев в беседе с ИА НСН рассказал, что себестоимость обучения в российских автошколах составляет 80 тысяч рублей, а также добавил, что цена ниже указанной говорит об обмане учеников.

Представитель организации пояснил, что действительно в стране встречаются автошколы со стоимостью обучения в 30-50 тысяч рублей, однако они обучают с нарушением программы подготовки водителей.

«Любой сайт откройте, там предлагают 20 часов вождения, — это грубое нарушение, фактически воровство», — сказал Матвеев.

Ранее СМИ писали о подорожании обучения в российских автошколах на 30-50% с начала сентября.

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