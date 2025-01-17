Соглашение по трассе М-7 будет проработано властями Петербурга в 2025 году

Концессионное соглашение по проекту трассы М-7, проходящей через Удельный парк и парк Лесотехнической академии, будет проработано в 2025 году. Об этом на пресс-конференции сообщил вице-губернатор Петербурга Николай Линченко, написал ТАСС .

Как написала Мойка78.ру, трасса М-7 затронет Удельный парк и парк Лесотехнического института. В процессе строительства планируется уменьшить размеры парка Удельного парка на 60-100 метров, а также парк Лесотехнической академии на 20-30 метров вдоль 1-го Муринского проспекта.

Строительство трассы М-7 планировалось осуществить в рамках государственно-частного партнерства. Соглашение о постройке трассы М-7 и банка ВТБ заключили в 2023 году. Тогда же было решено, что трасса станет автомагистралью непрерывного движения. Конструкторы предполагают реализовать проект в формате государственно-частного партнерства. Общий объем предполагаемых инвестиций оценивается в 300 миллиардов рублей.