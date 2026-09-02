Сочи опередило Москву и Подмосковье по росту цен на новостройки

Новостройки среди крупнейших российских городов сильнее всего за август выросли в цене в Сочи. По данным компании «Мир квартир», средняя стоимость квадратного метра на курорте увеличилась почти на 6% и достигла 489,4 тысячи рублей, сообщило РИА «Недвижимость» .

В целом по стране первичное жилье подорожало в 51 городе из 70 исследованных, в 17 — подешевело, а в двух его цена осталась неизменной. Наибольший рост после Сочи зафиксирован в Мурманске (+5,4%), Белгороде (+4,8%), Вологде (+4,6%) и Кирове (+3,8%).

Лидеры снижения стоимости: Грозный (–3%), Астрахань (–2,1%), Новокузнецк, Ярославль (по –1,3%) и Набережные Челны (–1,2%).

Москва показала умеренную динамику: плюс 1% к июлю (до 500,2 тысяч рублей за квадратный метр). В Санкт-Петербурге цены выросли заметнее — на 2,9%, до 336,9 тысячи рублей. Средневзвешенная стоимость квадрата в новостройках крупных городов составила 166,5 тысячи рублей, увеличившись за месяц на 1,1%.

«Рост был более умеренным, чем в июле (+2,8%), когда вышли новые объемы жилья с повышенным ценником. Несмотря на это, динамика выше, чем в первой половине года. С августа прошлого года "квадрат" подорожал на 10,6%», — отметил гендиректор «Мира квартир» Павел Луценко.

До конца года прогнозируется ежемесячный прирост цен на уровне 0,5–1%.