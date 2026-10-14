Собственникам жилья объяснили правила выбора управляющей компании

Собственникам квартир не следует ориентироваться только на низкий тариф при выборе управляющей организации. Об основных критериях смены УК сообщил сайт URA.RU .

Перед заключением договора важно запросить расчет платы за содержание жилья и детальную расшифровку затрат, чтобы заранее выяснить перечень базовых и дополнительных услуг. Также необходимо потребовать годовой план ремонта с указанием объемов, сроков и источников финансирования.

Каждую компанию следует проверить в системе ГИС ЖКХ: изучить наличие лицензии, регулярность отчетов и список подрядчиков. Эксперты издания рекомендуют оценить опыт управления схожими домами и поговорить с их советами. В тексте соглашения недопустимы пункты об одностороннем повышении платы и размытые обязанности.

Итоговое решение о выборе новой УК принимает только общее собрание собственников, а результаты голосования размещаются в ГИС ЖКХ.