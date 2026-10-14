Собственникам жилья объяснили правила выбора управляющей компании
Собственникам квартир не следует ориентироваться только на низкий тариф при выборе управляющей организации. Об основных критериях смены УК сообщил сайт URA.RU.
Перед заключением договора важно запросить расчет платы за содержание жилья и детальную расшифровку затрат, чтобы заранее выяснить перечень базовых и дополнительных услуг. Также необходимо потребовать годовой план ремонта с указанием объемов, сроков и источников финансирования.
Каждую компанию следует проверить в системе ГИС ЖКХ: изучить наличие лицензии, регулярность отчетов и список подрядчиков. Эксперты издания рекомендуют оценить опыт управления схожими домами и поговорить с их советами. В тексте соглашения недопустимы пункты об одностороннем повышении платы и размытые обязанности.
Итоговое решение о выборе новой УК принимает только общее собрание собственников, а результаты голосования размещаются в ГИС ЖКХ.