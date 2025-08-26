Собственникам квартир рассказали о возможности прибыли от аренды общедомового имущества

Эксперт по ЖКХ Дмитрий Бондарь сообщил в беседе с «Москвой24» , что размещение рекламы на крышах и аренда подвалов могут стать источниками дохода для жильцов многоквартирных домов.

Бондарь отметил, что общее имущество в таких домах обычно воспринимается как зона расходов. Однако закон позволяет превратить его в источник средств, покрывающих затраты на содержание.

По словам эксперта, на крыше можно разместить рекламу или оборудование для улучшения сотовой связи. В подъездах часто устанавливают постаматы и вендинговые автоматы. Подвалы и чердаки можно сдавать в аренду, но только если они не задействованы под инженерные коммуникации или не являются эвакуационными путями.

Чтобы начать зарабатывать на общедомовом имуществе, необходимо провести общее собрание собственников. Важно соблюдать требования пожарной безопасности и согласовывать установку наружной рекламы с муниципалитетом.