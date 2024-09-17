Соборную мечеть в Перми отремонтируют

В Перми собираются провести ремонт Соборной мечети, которая является архитектурным памятником регионального значения. Это здание было возведено в начале ХХ века по эскизам архитектора Александра Ожегова. Об этом сообщает URA.RU, ссылаясь на информацию от региональной государственной инспекции по охране объектов культурного наследия.
Это уникальный объект культуры, отражающий многонациональный характер региона. В план работ входит реставрация фасадов, включая окрасочный слой, и ремонт молитвенного зала для женщин, добавил RT.
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