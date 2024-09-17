Соборную мечеть в Перми отремонтируют

В Перми собираются провести ремонт Соборной мечети, которая является архитектурным памятником регионального значения. Это здание было возведено в начале ХХ века по эскизам архитектора Александра Ожегова. Об этом сообщает URA.RU, ссылаясь на информацию от региональной государственной инспекции по охране объектов культурного наследия.