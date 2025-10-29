Собор Покрова Пресвятой Богородицы в Боровске открыли после реставрации

Собор Покрова Пресвятой Богородицы в Боровске отреставрировали при поддержке федерального правительства. Обновленный памятник культуры открыли губернатор Калужской области Владислав Шапша и митрополит Корнилий.

Храм начала 20 века восстанавливали почти пять лет. Над этим трудились строители и реставраторы, целью которых было воссоздание первозданного облика собора. Работы провели при финансовой поддержке правительства и Минкультуры России в рамках госпрограмме «Развитие культуры».

«Старообрядческий Покровский собор вновь стал настоящим украшением города. Кстати, он виден со всех высоких точек города. Его возрождение — знаковое событие», — сказал губернатор.

Храм был построен в честь 100-летия Победы в Отечественной войне 1812 года. Теперь он вновь станет место притяжения тысяч паломников и туристов.

«Мы сохраняем память о нашей истории, предках, духовных корнях. Это позволит еще больше укрепить сообщество верующих людей», — отметил Владислав Шапша.