Соблюдение санитарных норм проверили в ресторанах Петербурга после жалоб горожан

В Санкт-Петербурге прошла народная инспекция кафе и ресторанов. Проект SHOT ПРОВЕРКА посетил местные заведения после сотен обращений горожан, недовольных качеством еды и сервиса.

Команда во главе с ведущей Анастасией Луговской проверила служебные помещения заведений на предмет соблюдения санитарных норм и сопоставила реальное состояние кухонь с тем, что видят посетители.

В рамках сентябрьского сезона авторы привлекли отраслевых экспертов и отправили блюда из ресторанов на лабораторные исследования. Также были разобраны истории петербуржцев, пострадавших от посещения общепита.

Первая серия проекта выйдет 1 сентября. Выпуски с результатами экспертиз будут публиковаться на площадках SHOT ПРОВЕРКИ в течение всего месяца. Деятельность команды традиционно привлекает внимание государственных и муниципальных надзорных органов.