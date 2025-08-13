Собянин завел канал в мессенджере MAX

Собянин сообщил о запуске канала в российском мессенджере MAX

Мэр Москвы Сергей Собянин завел собственный канал в мессенджере MAX и поприветствовал его пользователей. Об этом он сообщил в Telegram-канале .

«Дорогие друзья! Мессенджер MAX уверенно расширяет аудиторию. Мой канал в MAX — хорошая возможность рассказать москвичам о жизни города», — написал Собянин.

VK в марте запустил бета-версию цифровой платформы MAX, через которую пользователи могут общаться в мессенджере, отправлять файлы и голосовые сообщения до 4 гигабайт, звонить. Приложение доступно в Google Play, RuStore и App Store.

Правительство России в июле сообщило, что определило организацию, которая начнет развивать мессенджер на базе MAX, — ей станет дочка VK «Коммуникационная платформа».

Официальная презентация мессенджера MAX запланирована на начало осени, отмечал вице-президент VK по экономике и финансам Александр Морозов.