Собянин вручил награды заслуженным москвичам в преддверии Дня города

31 августа мэр Москвы Сергей Собянин наградил государственных и городских отличий заслуженных жителей столицы. Торжественная церемония прошла в Мраморном зале мэрии, где собрались строители, артисты, транспортники, педагоги, инженеры и руководители предприятий, сообщила «Вечерняя Москва» .

Поздравляя гостей с наступающим Днем города, градоначальник подчеркнул вклад каждого в развитие столицы и страны.

«Благодаря вам и миллионам москвичей столица продолжает развиваться, несмотря на сложности», — заявил Собянин.

Он отметил масштабное строительство новых линий метро, дорог, поликлиник и детских садов, а также напомнил о поддержке участников СВО: «Тысячи наших ребят сражаются на передовой, и москвичи все делают для победы».

Среди награжденных оказался заместитель главного редактора газеты «Вечерняя Москва» Алексей Зернаков. Из рук мэра он получил медаль ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени за многолетнюю помощь бойцам на передовой.