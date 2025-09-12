Собянин сообщил, что к 2030 году количество электромобилей в Москве может достичь 100–300 тыс.

Москва планирует активно расширять сеть зарядных станций для электромобилей, используя долгосрочные контракты. Мэр города Сергей Собянин заявил в своем Telegram-канале, что к 2030 году количество электромобилей в столице может достичь 100–300 тысяч. Об этом написала «Москва.ру» .

Для поддержания такого роста город заключит соглашения на установку и обслуживание зарядных станций. По словам мэра, Москва подведет необходимую электрическую мощность и установит специальные фундаменты с вводно-распределительными щитами. Операторы, включая компании и индивидуальных предпринимателей, в течение семи лет будут отвечать за монтаж и обслуживание станций, соблюдая высокие технические стандарты.

Выбор операторов будет осуществляться через конкурс. Сейчас владельцы электромобилей уже пользуются рядом льгот: они освобождены от транспортного налога и могут парковаться бесплатно на уличных стоянках.