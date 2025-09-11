Собчак и Арестовича сняли на видео на прогулке в Лондоне. Зачем они встречались

Российская телеведущая Ксения Собчак, предположительно, взяла интервью у опального украинского политика Алексея Арестовича. Никакого официального подтверждения этих данных нет, но в нескольких Telegram-каналах появилось видео, как журналистка и бывший советник главы офиса президента Украины идут под зонтом по одной из улиц в Лондоне, их сопровождает оператор.

Незадолго до этой встречи Арестович опубликовал шокирующие данные о масштабах нелегальной миграции с Украины.

По его информации, каждый день около 15 тысяч граждан предпринимают попытки незаконного пересечения границы, а это в 150 раз выше официальной статистики пограничной службы республики, отметила «Украина.ру».

Особую тревогу при этом вызывает река Тиса, где гибнет огромное количество людей, пытающихся бежать из страны.

Собчак пока никак не комментировала данные о своей беседе с Арестовичем и не анонсировала новый выпуск интервью с политиком, внесенным в России в список террористов и экстремистов.