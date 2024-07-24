Собаковод Салымова: уход за овчаркой включает заботу о гигиене, прививки и дрессировку

Держать немецкую овчарку могут жители как домов, так и квартир. Однако в обоих случаях важно не забывать про элементарные нормы ухода за питомцем, рассказала собаковод Ирина Салымова в беседе с « ТСН24 ».

По ее словам, нужно позаботиться о гигиене: вычесывать подшерсток в период линьки, чистить зубы и уши раз в три месяца. Кроме того, эксперт посоветовала следить за состоянием глаз четвероногого друга.

Салымова также напомнила о необходимости вакцинации. Еще одна обязанность хозяина — воспитание овчарки с помощью обучения базовым командам.