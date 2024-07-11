Собаковод Борисенко усомнилась в эффективности нового проекта штрафов для владельцев питомцев

Новый проект штрафов для нерадивых владельцев домашних животных одобрили в профильном комитете Госдумы и Правительстве РФ. В беседе с «Ридусом» инициативу прокомментировала руководитель Всероссийского общества ответственных собаководов Олеся Борисенко.

Эксперт усомнилась в эффективности таких мер. По ее словам, это ни к какому решению не приведет.

По ее мнению, система действительно будет работать, если ввести «обязательную регистрацию всех собак на уровне государства». Она должна предусматривать привязку конкретного питомца к конкретному хозяину, пояснила Борисенко.

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