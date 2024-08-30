Соавтор нового ГОСТа Жиганов: документ запретит проводить квесты в заброшенных помещениях
ГОСТ с новыми требованиями для квестов планируют ввести до конца 2024 года. О правилах рассказал соавтор документа Владимир Жиганов в беседе с сайтом телеканала «Звезда».
По его словам, после введения ГОСТа будет недопустимо проводить подобные мероприятия в заброшенных помещениях. Кроме того, актерам запретят контактировать с участниками.
«Не допускается использование предметов, которые могут нанести травму, в том числе ножи, пилы, бензопилы», — отметил Жиганов.
Он также указал на необходимость адаптации контента ввиду возрастных ограничений.