Соавтор нового ГОСТа Жиганов: документ запретит проводить квесты в заброшенных помещениях

ГОСТ с новыми требованиями для квестов планируют ввести до конца 2024 года. О правилах рассказал соавтор документа Владимир Жиганов в беседе с сайтом телеканала «Звезда».

По его словам, после введения ГОСТа будет недопустимо проводить подобные мероприятия в заброшенных помещениях. Кроме того, актерам запретят контактировать с участниками.

«Не допускается использование предметов, которые могут нанести травму, в том числе ножи, пилы, бензопилы», — отметил Жиганов.

Он также указал на необходимость адаптации контента ввиду возрастных ограничений.

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