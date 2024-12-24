«Сноб» представил зимний выпуск журнала, посвященный сказкам

Темой 108-го номера журнала «Сноб» стали сказки. Писатели Анна Козлова, Денис Драгунский, Ася Володина, Вера Богданова, Александр Цыпкин и Майя Кучерская написали для нового выпуска пять рассказов и одну пьесу о дружбе, любви и волшебстве.

По словам издателя проекта «Сноб» Марины Геворкян, авторы и создатели этого номера хотели напомнить, что сказка — это не только литературный жанр, и в «гостях у сказки» можно побывать не только в детстве.

Главный герой номера — актер Тихон Жизневский, известный по фильму «Майор Гром» и сериалу «Преступление и наказание». Главный редактор журнала Никита Павлюк-Павлюченко поговорил с ним о жизни в Петербурге, взгляде на сказки и роли Разумихина в новой экранизации романа. Внутри номера также представлена большая съемка с актером, сделанная фотографом Александром Калининым.