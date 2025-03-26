«Сноб» представил весенний выпуск с темой «Мечтатели»

Журнал « Сноб » выпустил новый номер, посвященный теме «Мечтатели». В выпуске собраны истории людей, которые смогли реализовать свои желания.

Главный редактор журнала Никита Павлюк-Палюченко подчеркнул важность мечтаний.

«Уверен, что выражение „мечтать не вредно…“ взрослые люди произносят не с той интонацией», — заявил он.

В номере опубликовано интервью с актером Эльдаром Калимулиным, звездой сериалов «Аутсорс» и «Эпидемия». В ходе беседы были затронуты темы сюжетов в жизни и кино.

Также читатели найдут в журнале материалы о разных гранях мечтаний. Среди них — разговор с Елизаветой Боярской о любви к театральной сцене и новом сериале «Опасная близость»; колонка спортивного журналиста Павла Лысенкова «Расколоть Гретцкий орех» об Александре Овечкине и его стремлении побить рекорд Уэйна Гретцки; интервью с сооснователем бренда Monochrome Николаем Богдановичем о новом проекте Tears Of.