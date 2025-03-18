«Сноб»: кузнечики хорошо сочетаются с мексиканской кухней и алкогольными напитками

В странах ЕС с 2025 года разрешили добавлять порошок из насекомых в еду. В России продукты из сверчков уже делают, а кузнечиков используют в гастрономии. Подробнее об этом рассказал «Сноб» .

Хосе Андрес — повар, который готовит блюда после стихийных бедствий. Он открыл ресторан Oyamel в Вашингтоне и привлек внимание СМИ необычным блюдом — тако с кузнечиками. Их ловят в мексиканском городе Оахака, где они считаются традиционной едой. Мексиканцы отваривают кузнечиков в масле и обжаривают со специями, лаймом и солью. В Oyamel насекомых жарят с чили, текилой и луком.

Кузнечиков также подают в El Copitas в Санкт-Петербурге. По словам управляющего баром Даниила Золотухина, насекомые стали популярной закуской к экзотическим напиткам. Многие посетители воспринимают это как необычный гастрономический квест.

Золотухин отмечает, что кузнечики напоминают по вкусу сушеного анчоуса. Насекомые хорошо сочетаются с мексиканской кухней и алкогольными напитками. Они подчеркивают цитрусово-пряный вкус текилы. Сушеные и жареные кузнечики также подходят к мескалю, пиву с горькими нотами и легким лагерам в мексиканском стиле с добавлением кукурузы.