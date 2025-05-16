«Сноб»: книги Булгакова остаются в топе продаж среди классиков

Произведения Михаила Булгакова продолжают оставаться популярнее книг Александра Пушкина, несмотря на выход фильма «Пророк». К такому выводу пришли аналитики сети «Читай-город» и сервиса «Литрес», проведя исследование в преддверии дня рождения Булгакова, написал журнал «Сноб» .

За первый квартал 2025 года было продано около 30 тысяч книг Булгакова, что составляет примерно 250 экземпляров ежедневно. В рейтинге отечественных классиков писатель занял почетное второе место, уступив лишь Федору Достоевскому, а Пушкин оказался на третьей строчке.

По данным исследования, наиболее популярным произведением Булгакова стал роман «Мастер и Маргарита». Следом за ним идет рассказ «Морфий», а замыкает тройку лидеров повесть «Собачье сердце». Также в пятерку самых продаваемых книг вошли «Белая гвардия» и «Иван Васильевич».

Кроме того, среди биографий писателя особое внимание читателей привлекли мемуары его второй жены Любови Белозерской-Булгаковой «Булгаков. Мои воспоминания», в которых раскрываются неизвестные детали его жизни.