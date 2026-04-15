Снижение цен на трехкомнатные квартиры зафиксировали в Кировской области

Эксперты отметили, что в 2025 году стоимость трехкомнатных квартир в Кировской области уменьшилась на 2,1%. С начала 2026 года цены стали доступнее на 0,3%. Об этом написал сайт newsler.ru .

В то же время по всей стране стоимость трехкомнатных квартир за прошлый год возросла на 9,6%, а с начала текущего года увеличилась еще на 2%.

Динамика цен в соседних регионах также показывает удорожание. В Татарстане цены на трехкомнатные квартиры увеличились на 6,3%, в Пермском крае — на 6,7%, в Нижегородской области — на 9,9%, а в Вологодской области — на 13,6%.

Квартиры бизнес- и элиткласса в Кировской области за 2025 год потеряли в цене 3%, а к началу 2026 года снижение составило 4,6%. По оценкам аналитиков, рост стоимости жилья в регионе происходит медленнее, чем в среднем по России.