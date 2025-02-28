Снегопады придут в ХМАО в первый месяц весны

В Ханты-Мансийском автономном округе (ХМАО) в марте ожидаются снегопады. Об этом написал сайт Ura.ru со ссылкой на аналитиков портала Gismeteo.
«Ханты-Мансийск. Пасмурно, небольшой снег», — говорится в сообщении.
Снежные осадки прогнозируются как минимум в течение первых двух недель месяца. Похожий прогноз дается и для городов Сургут, Нижневартовск и Нефтеюганск. Несмотря на снегопад, месяц обещает быть достаточно теплым, температура не опустится ниже -14 градусов.
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