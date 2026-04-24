Снегопад придет в Москву в начале следующей недели
Небольшой снегопад накроет Москву в начале следующей недели. Об этом сообщил синоптик Александр Шувалов в интервью сайту телеканала «Звезда».
Специалист уточнил, что во вторник ожидается немного снега, а высота снежного покрова составит около двух-трех сантиметров. Однако этот снег не задержится надолго.
По словам синоптика, в ближайшие выходные в столице прогнозируется потепление. Так, в субботу температура воздуха может подняться до +7...+9 градусов. В воскресенье же ожидается дождь.
