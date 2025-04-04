Снегопад накроет Тульскую область в билжайшие выходные

В предстоящие выходные в Тульской области ожидается похолодание, сообщило «АБН24» .

По прогнозам метеорологов, температура опустится до 0 градусов, а высота снежного покрова достигнет восьми сантиметров. Специалисты призывают водителей быть бдительными и осторожными на дорогах.

В дневное время суток 6 апреля температура воздуха будет от 0 до -1 градуса, возможны осадки в виде снега.

Тульскую область вновь накроет снегопад в понедельник, однако ожидается потепление до +2 градусов.