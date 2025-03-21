Снег и ветер ожидаются в Удмуртии в выходные дни

На выходные, 22 и 23 марта, в Удмуртии ожидается снегопад и усиление ветра из-за приближающегося циклона. Об этом предупредили в пресс-службе регионального Гидрометцентра, сообщил сайт udm-info.ru .

По данным синоптиков, снег начнется вечером 21 марта и продолжится всю ночь. Температура воздуха опустится до -2…-7 градусов. Днем в субботу потеплеет до -2…+3 градусов, осадки ожидаются преимущественно на юге и востоке республики.

В воскресенье существенных осадков не предвидится, но останется ветрено. Ночь будет холодной (-7…-12 градусов), а днем температура поднимется до 0…+5 градусов. С начала новой недели ожидается улучшение погоды: солнце и отсутствие осадков.