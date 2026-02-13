Снег и дождь ожидаются в Нижнем Новгороде на выходных

В предстоящие выходные, 14 и 15 февраля, в Нижний Новгород придут осадки в виде снега с дождем. Об этом сообщил сайт pravda-nn.ru со ссылкой на сервис «Яндекс Погода».

По данным специалистов, в субботу, 14 февраля, будет казаться холоднее — около -3 градусов. На протяжении всего дня ожидается снег с дождем.

В воскресенье, 15 февраля, в городе заметно похолодает. Утром продолжится снегопад, но днем осадков не ожидается. Температура воздуха снизится до -5 градусов, по ощущениям — до -12 градусов. Вечером сохранится пасмурная погода, температура опустится еще ниже — до -9...-15 градусов.