Смольный: тепловые сети в Колпино полностью обновят к концу 2028 года
Специалисты планируют полностью завершить работы по обновлению тепловых сетей в Колпино к концу 2028 года. Об этом сообщила газета «Петербургский дневник» со ссылкой на пресс-службу Смольного.
К настоящему времени усовершенствовано уже порядка 77 километров трубопроводов. По словам губернатора Александра Беглова, деятельность осуществляется комплексно.
«Теплоэнергетики меняют системы теплоснабжения поселков и крупных кварталов, модернизируют котельные», — отметил градоначальник.
До наступления 2025 года в районе собираются обновить 29 километров тепловых сетей.
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