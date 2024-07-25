Смольный: тепловые сети в Колпино полностью обновят к концу 2028 года

Специалисты планируют полностью завершить работы по обновлению тепловых сетей в Колпино к концу 2028 года. Об этом сообщила газета «Петербургский дневник» со ссылкой на пресс-службу Смольного.

К настоящему времени усовершенствовано уже порядка 77 километров трубопроводов. По словам губернатора Александра Беглова, деятельность осуществляется комплексно.

«Теплоэнергетики меняют системы теплоснабжения поселков и крупных кварталов, модернизируют котельные», — отметил градоначальник.

До наступления 2025 года в районе собираются обновить 29 километров тепловых сетей.

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