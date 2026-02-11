Смольный сообщил о планах по восстановлению архитектурно-художественного убранства домов Петербурга

Предствители комитета по государственному контролю, использованию и охране памятников истории и культуры (КГИОП) рассказали газете «Петербургский дневник» подробности о предстоящих реставрационных работах.

Дом Союза городов ждет реставрации и укрепления кирпичной кладки, а также штукатурки фасада. Как сообщили в КГИОП, специалисты воссоздадут утраченные детали лепного декора с помощью догипсовки и отливки. Окна дворовых фасадов в парадных будут восстановлены по иконографическим материалам.

В Смольном добавили, что проведут реставрацию и ремонт балконов, приведут в порядок цоколь и гранитные площадки у входов, устранят трещины и выровняют поверхность. Кроме того, планируется отремонтировать металлический козырек, ворота и флагодержатели.