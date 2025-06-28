Смольный сообщил о назначении Гордея врио главы Колпинского района

Николай Гордей занял должность временно исполняющего обязанности главы Колпинского района по решению Смольного. Об этом сообщил « Петроград » со ссылкой на данные местной администрации.

Кадровые изменения произошли после того, как главу администрации Колпинского района Юлию Логвиненко и еще одного местного руководителя Дмитрия Кохно заподозрили во взяточничестве. По информации Следственного комитета, через посредника они получали деньги от организации, которая занималась благоустройством.

Николай Гордей уже знаком с работой районной администрации — ранее он занимался вопросами экономического развития, строительства, землепользования и закупок.