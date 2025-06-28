Смольный сообщил о назначении Гордея врио главы Колпинского района

Николай Гордей занял должность временно исполняющего обязанности главы Колпинского района по решению Смольного. Об этом сообщил «Петроград» со ссылкой на данные местной администрации.
Кадровые изменения произошли после того, как главу администрации Колпинского района Юлию Логвиненко и еще одного местного руководителя Дмитрия Кохно заподозрили во взяточничестве. По информации Следственного комитета, через посредника они получали деньги от организации, которая занималась благоустройством.
Николай Гордей уже знаком с работой районной администрации — ранее он занимался вопросами экономического развития, строительства, землепользования и закупок.
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