Смольный сообщил о начале нового этапа строительства трассы М-32 в Приморском районе

В Санкт-Петербурге начались новые работы на строительной площадке будущей трассы М-32. Специалисты приступили к установке металлоконструкций, которые будут обеспечивать переход трассы через Приморское шоссе и железнодорожные пути в Приморском районе города. Об этом сообщил сайт Neva.Today со ссылкой на пресс-службу Смольного.

«На строительной площадке продолжается возведение двухуровневой путепроводной транспортной развязки в районе "Лахта Центра"», — рассказали представители петербургского правительства.

Для создания этой конструкции рабочие устанавливают буронабивные сваи под опоры на глубину до 38 метров. Всего проектом предусмотрено 23 монолитные железобетонные опоры высотой от четырех до 11 метров. Сейчас активные работы ведутся на 11 опорах, причем семь из них уже близки к завершению.

Кроме того, для нового сооружения возводятся подпорные стены высотой до 10 метров. Эти элементы необходимы для обеспечения надежности всей конструкции.

Магистраль М-32 будет иметь длину 7,73 километра. Она соединит Приморское шоссе в районе «Лахта Центра» с будущей трассой М-49. Завершить строительство планируют в 2027 году.