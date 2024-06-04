Смольный: более 38 тысяч человек стали участниками фестиваля ледоколов в Петербурге

Участниками ежегодного фестиваля в Санкт-Петербурге стали 38,4 тысячи человек. Об этом сообщил сайт kp.ru со ссылкой на пресс-службу Смольного.

Мероприятия проходили с 30 мая по 2 июня. Для гостей организовали бесплатные экскурсии по арктическим кораблям.

«Наибольшей популярностью у посетителей пользовались ледоколы „Мурманск“ и „Капитан Сорокин“», — рассказали в городской администрации.

Кроме того, культурная программа была предусмотрена и на берегу, добавил RT.

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