Смольный: более 38 тысяч человек стали участниками фестиваля ледоколов в Петербурге
Участниками ежегодного фестиваля в Санкт-Петербурге стали 38,4 тысячи человек. Об этом сообщил сайт kp.ru со ссылкой на пресс-службу Смольного.
Мероприятия проходили с 30 мая по 2 июня. Для гостей организовали бесплатные экскурсии по арктическим кораблям.
«Наибольшей популярностью у посетителей пользовались ледоколы „Мурманск“ и „Капитан Сорокин“», — рассказали в городской администрации.
Кроме того, культурная программа была предусмотрена и на берегу, добавил RT.
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