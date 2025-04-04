Смольный анонсировал четвертый сезон «Петербургского дизайна»

Комитет по промышленной политике, инновациям и торговле Санкт-Петербурга начал прием заявок на участие в четвертом сезоне проекта для дизайнеров и производителей легкой промышленности «Петербургский дизайн». Об этом сообщила gazeta.spb со ссылкой на пресс-службу Смольного.
Инициатива, осуществляемая при поддержке правительства города, предлагает участникам шанс развивать и продвигать бизнес. В рамках проекта дизайнеры смогут представить свои коллекции бесплатно в топовых торговых центрах и мультибрендовых магазинах Северной столицы. Мероприятие поможет им стать более узнаваемыми и привлечь новых клиентов.
Новый сезон «Петербургского дизайна» отличается расширением онлайн-продвижения. Организаторы создадут новые каналы сбыта на крупных маркетплейсах, что позволит дизайнерам расширить аудиторию и географию продаж.
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