Смольный анонсировал четвертый сезон «Петербургского дизайна»

Комитет по промышленной политике, инновациям и торговле Санкт-Петербурга начал прием заявок на участие в четвертом сезоне проекта для дизайнеров и производителей легкой промышленности «Петербургский дизайн». Об этом сообщила gazeta.spb со ссылкой на пресс-службу Смольного.

Инициатива, осуществляемая при поддержке правительства города, предлагает участникам шанс развивать и продвигать бизнес. В рамках проекта дизайнеры смогут представить свои коллекции бесплатно в топовых торговых центрах и мультибрендовых магазинах Северной столицы. Мероприятие поможет им стать более узнаваемыми и привлечь новых клиентов.

Новый сезон «Петербургского дизайна» отличается расширением онлайн-продвижения. Организаторы создадут новые каналы сбыта на крупных маркетплейсах, что позволит дизайнерам расширить аудиторию и географию продаж.