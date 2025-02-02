СМИ превратили в новости шутку «Панорамы» о китайской нейросети DeepSeek

Российские журналисты приняли за правду шуточное сообщение сатирического издания «ИА „Панорама“» о советских разработках, ставших основой для китайской нейросети DeepSeek, и выпустили ряд новостей и сюжетов. Внимание на это обратили авторы шуточного сообщения.

Сатирическое издание выпустило материал, в котором руководитель китайского стартапа признался, что взял для создания своей нейросети разработки советских программистов.

«А именно система ОГАС академика Глушкова. Без нее мы бы никогда не догнали американцев с их ChatGPT», — якобы сказал глава компании Лян Вэньфэн подкастеру Лексу Фридману. На канале американца подобного интервью никогда не было.

Авторы «ИА „Панорама“» в своем Telegram-канале собрали скриншоты каналов и СМИ, разместивших новости на основе их шутки.

«Еще не подписаны на „Панораму“? Не беда! Новости „Панорамы“ вам обязательно принесут другие каналы и СМИ», — подписали публикацию.

Также они выложили сюжет, вышедший на телеканале «Россия 1», сделанный на основе их материала.

Проект в очередной раз подтвердил актуальность своего слогана «Опережая события».

Российские СМИ не в первый раз ведутся на сообщения «ИА „Панорама“». В марте прошлого года разошлась информация о принятом Госдумой законе, что имущество умерших россиян перейдет в собственность государства. Сатирическое издание опубликовало эту новость еще в январе 2022 года.