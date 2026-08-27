Смешарики на детской площадке довели девочку из Болохова до поста в Минстрое

История с рисунками персонажей «Смешариков» на покрытии детской площадки в Болохове Тульской области получила неожиданное продолжение. Школьница, которой пригрозили ответственностью за порчу муниципального имущества, вошла в состав Детского совета при региональном Минстрое.

«Хочется посмотреть на город глазами ребенка, предложить идеи, которые сделают город интереснее и удобнее. У меня появилось чувство ответственности. И теперь мне хочется не просто рисовать идеи, а сделать так, чтобы они были полезными», — сказала она.

Ранее девочка нарисовала пастелью Нюшу и ежика на резиновом покрытии новой площадки. Представители местной администрации сочли это повреждением муниципального имущества. После вмешательства губернатора Тульской области Дмитрия Миляева и общественности претензии к школьнице прекратились.

История получила широкую огласку, после чего Ксению пригласили в студию создателей «Смешариков» и в гости к художнику Никосу Сафронову. В поддержку школьницы также запустили флешмоб «Дети, рисуйте».

Ранее мать школьницы выразила слова благодарности за обширную поддержку после скандала с рисунком. По ее словам, девочка является самоучкой и с детства любит рисовать.