Смену названия Эстонской православной церкви назвали вынужденной мерой

Заместитель председателя Синодального отдела Московского патриархата по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Вахтанг Кипшидзе прокомментировал решение Эстонской православной церкви Московского патриархата изменить свое название на «Эстонская христианская православная церковь». Об этом сообщил «Ридус» .

Изменение было сделано под давлением эстонских властей в январе 2025 года. Первоначально Церковь получила отказ в регистрации нового названия, но позже успешно оспорила его в Тартуском уездном суде. Епископ Даниил подчеркнул, что новое название подчеркивает статус Церкви как самоуправляемой и независимой религиозной организации.

«Требование разорвать канонические связи с РПЦ — грубое вмешательство во внутренние дела Церкви, нарушающее религиозную свободу верующих», — сказал собеседник.

Он добавил, что пока сложно судить, насколько эффективным окажется такой шаг. Скорее всего, это вынужденное решение, отметил Кипшидзе.