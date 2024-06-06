Смазочные материалы подмосковного производства будут поставлять предприятиям Марий Эл

На ПМЭФ-2024 «Газпром нефть» и Республика Марий Эл договорились о поставках в регион современных нефтепродуктов, включая смазочные материалы, произведенные во Фрязине. Соглашение подписали председатель правления компании Александр Дюков и глава Республики Марий Эл Юрий Зайцев.

Документ предусматривает стратегическое партнерство с регионом в области поставок масел, битумных материалов и авиационного топлива.

«Газпромнефть — смазочные материалы» будет обеспечивать продукцией ключевые сектора экономики Марий Эл: энергетический комплекс и деревообработку, машиностроение и металлообработку, пищевую промышленность и сельское хозяйство.

«Наши масла, топливо, битумные материалы и другие виды нефтепродуктов используются в большинстве отраслей экономики. В рамках достигнутого соглашения „Газпром нефть“ готова не только обеспечить потребности предприятий Марий Эл высококачественной продукцией, но и предложить кастомизированные технологические решения для каждого потребителя», — заявил председатель правления «Газпром нефти» Александр Дюков.

«Для экономического развития нашего региона необходимы качественная продукция и современные технологии. Поэтому мы открыты к партнерству по внедрению российских инноваций и лучших практик. Подписанное на Петербургском международном экономическом форуме соглашение благоприятно сказывается на укреплении промышленного потенциала региона в целом», — добавил глава Республики Марий Эл Юрий Зайцев.