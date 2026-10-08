Smartway: готовым к командировкам россиянам предложили зарплату на 43% выше

Специалистам, готовым к поездкам по работе, предлагают зарплату в среднем на 43% выше, чем соискателям без командировок. Об этом сообщило ИА НСН со ссылкой на исследование сервиса Smartway.

Во втором квартале 2026 года медианное зарплатное предложение в таких вакансиях составило 122,1 тысячи рублей против 85,5 тысячи рублей на позициях без разъездов. Всего работодатели разместили свыше 63,1 тысячи подобных объявлений. Чаще всего поездки требуются менеджерам по продажам (18%) и водителям (7%).

По данным опроса, 15% россиян назвали командировки преимуществом при выборе работы. Для 47% этот фактор нейтрален, а 38% предпочли бы избежать частых разъездов.

HR-директор платформы Илья Понукалин отметил, что выездные задачи связаны с переговорами, контролем объектов и запуском проектов, поэтому бизнес готов платить мобильным сотрудникам больше.