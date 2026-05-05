Smart casual победил в голосовании у россиянок по мужским стилям одежды

Согласно совместному опросу сервисов CDEK.Shopping и Twinby, который изучила «Газета.Ru» , 61,3% россиянок считают smart casual самым привлекательным стилем в мужском гардеробе. Второе место занял минимализм и базовый гардероб (58,7%), а тройку лидеров замкнул классический стиль (52,4%).

Среди других популярных стилей оказались old money (41,6%), элегантный стиль с костюмами (39,8%), универсальный (37,5%) и комфортный оверсайз (34,2%). Трендовый стиль получил 28% голосов, streetwear — 22,6%, спортивный — 19,4%, брутальный — 17,3%.

Отвечая на вопрос о конкретных вещах, 72,5% женщин подчеркнули, что ухоженность важнее любой одежды. Хорошую обувь отметили 64,8%, белую футболку с джинсами — 58,3%, рубашку — 55,7%, пиджак — 41,9%.

Больше всего внимания женщины уделяют обуви (68,9%), общему стилю (61,2%), верхней одежде (47,3%), штанам (39,5%), футболке или рубашке (36,8%). Аксессуары важны для 28,7%.