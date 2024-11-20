Служебная иномарка главы Башкирии за день набрала штрафов на 14 тысяч рублей
Служебный автомобиль главы Башкирии Радия Хабирова всего за один день набрал штрафов на общую сумму более 10 тысяч рублей. Данные об этом опубликовал Telegram-канал Mash Batash.
По информации источника канала, точная сумма штрафов составляет 14 тысяч рублей.
В день, когда авто Хабирова нахватало такое количество штрафных санкций, в Уфе проводили Кубок России по греко-римской борьбе, пояснил собеседник Mash Batash. По его словам, глава республики обожает спорт и скорость.
В конце октября Mercedes Хабирова заметили мчащимся в сторону Центра Римы Баталовой со скоростью более 140 километров в час. Также превышения скорости зарегистрировали, когда иномарка политика ехала по трассе Уфа — Оренбург.
В общей сложности с 10 октября по 19 ноября служебная машина главы Башкирии поймала 33 камеры на 32 тысячи рублей, заключил источник канала.