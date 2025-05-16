Служба санавиации Ростеха получила еще 9 вертолетов для перевозки пациентов

Национальная служба санитарной авиации заработала на базе Ростеха в 2017 году. Ее вертолеты помогали жертвам ДТП, искали заблудившихся в лесу людей и спасали пассажиров сошедших с рельс поездов. Организация получила еще девять новых винтокрылых машин производства Казанского вертолетного завода.

Вертолеты санавиации работают в труднодоступных регионах и в густонаселенных городах, приходя на помощь людям в чрезвычайных ситуациях. Специалисты забирали пациентов с кораблей в открытом море, в горах и других точках, куда невозможно добраться на наземном транспорте.

За время существования службы вертолеты перевезли более 46 тысяч человек, из которых более шести тысяч — дети. Сейчас винтокрылые скорые работают в 54 регионах, а на вооружении НССА 76 воздушных судов, оснащенных реанимационным оборудованием. В будущем Минздрав планирует нарастить количество вылетов до 115,5 тысячи.

«Санитарная авиация применяется тогда, когда жизнь и смерть отделяет примерно час. За это время медики могут провести реанимацию даже самого тяжелого пациента прямо на борту и довезти пострадавшего до больницы, где продолжится лечение», — сказали в Ростехе.

Новые вертолеты Ми-8 МТВ-1 служба получила в рамках договора на поставку 66 воздушных судов. Они будут работать в труднодоступных регионах. Благодаря дополнительным топливным бакам машины могут преодолевать расстояние до 1,2 тысячи километров.