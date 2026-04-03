Слуцкий открыл проект выездных приемных ЛДПР для помощи жителям

Председатель ЛДПР Леонид Слуцкий 4 апреля 2026 года дал официальный старт проекту «Выездная партия Слуцкого». Политик сообщил об этом на встрече с жителями поселка Брусчатый в Красногорске, где начала работу первая точка.

В скором времени проект охватит и другие регионы России. Приемные откроются в малых городах, сельской местности и на отдаленных территориях. Главная цель инициативы — организация работы на местах для решения повседневных проблем россиян.

Речь идет в том числе о вопросах ЖКХ, транспортной доступности и произвола чиновников.

«Сегодня в Красногорске мы запустили новый проект „Приемная Слуцкого в регионах“. Проект будет масштабным, и мы реально будем знать каждую проблему каждой семьи и будем работать над ее реальным решением в кратчайшие сроки», — отметил лидер ЛДПР.

В красногорскую приемную в день открытия обратилось более 100 местных жителей. Ключевой проблемой в микрорайоне Брусчатый оказалось аварийное жилье: люди более 70 лет живут в деревянных бараках, износ которых превышает 50%.

Слуцкий указал на необходимость немедленного расселения этих домов — ЛДПР поднимет этот вопрос на уровне правительства Подмосковья.

«Это стиль ЛДПР — быть с людьми, решать их проблемы. Сегодня, а не потом. ЛДПР не ждет. ЛДПР едет к людям. До скорой встречи!» — подчеркнул он.

Во время встречи к лидеру партии обратилась мать троих детей, которая столкнулась с невозможностью получить статус многодетной из-за совершеннолетия старшего ребенка, который учится в университете. ЛДПР намерена добиваться изменения законодательства, чтобы статус многодетной семьи сохранялся и определялся по младшему ребенку.

Партия взяла на контроль вопросы благоустройства, состояния дорог и тарифов ЖКХ, которые планируется поднять перед региональными властями.